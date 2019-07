Kampen for et National Football Centre Denmark (NFCD) på SDU-området i Odense er ikke uden bump på vejen. Sideløbende med selve den kamp har der længe raset en konflikt mellem den oprindelige idémand Keld Bordinggaard og SDU, fordi Bordinggaard føler, at han uretmæssigt blev kørt ud på et sidespor - og ikke er blevet kompenseret økonomisk.

Bordinggaard har nu fået opbakning fra 40 tidligere fodboldstjerner og kolleger på sportschef-uddannelsen Master for International Players, deriblandt store navne som Youri Djorkaeff og Eric Abidal.

Det er eks-stjerner, der som Bordinggaard prøver at optimere deres evne til at varetage eksempelvis sportsdirektørs-jobs på højt niveau. Sandt at sige er det ikke just en normal fagforeningskamp til gavn for dårligt stillede i samfundet, men støtten til Bordinggaard er da legitim midt i erstatningssag mod SDU og i sagen mod Odense Kommune om rettighederne til logo og projektnavn.

SDU-institutleder Jørgen Povlsen har tidligere udtalt, at Bordinggaard ikke har krav på noget, fordi Bordinggaard "selv valgte at træde ud af projektet og ikke ønskede at deltage i og med, at han han valgte ikke at underskrive konsulentkontrakten".

Sport Fyn har ofte talt med den altid engagerede Bordinggaard i Odense om projektet og udviklingen, og der er kun at sige, at hans sag mod SDU og kommunen nu må gå sin normale, juridiske gang, og det er ikke avisens opgave at tage poppet forskud på advokaternes og rettens vurdering.

Sagen må dog overordnet betragtes som værende separat i forhold til perspektiverne i NFCD. Og sagen bør ikke skygge for de mange positive og voldsomt spændende perspektiver i NFCD, som kan give både fynsk og dansk fodbold et kæmpeløft.

Lige nu prøver projektgruppen med SDU i spidsen at finde primært fondsmidler til NFCD, og der tales om et beløb omkring 200 og 250 millioner kroner.

Forhåbentlig får Bordinggaard-sagen en retfærdig udgang, og forhåbentlig bliver NFCD en realitet. Det vil være en lykke alle parter i dansk fodbold.