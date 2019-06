Amerikaneren Brooks Koepka kan for tredje år i træk vinde US Open i golf, som begynder torsdag.

Brooks Koepka står med muligheden for at gøre noget, som ingen har gjort i 104 år. Nemlig at vinde US Open i golf for tredje år i træk.

Lykkes missionen for den 29-årige amerikaner, vil han samtidig blive den første siden 1950'erne til at vinde en hvilken som helst majorturnering tre gange i træk.

Men i vejen står blandt andre golfikonet Tiger Woods, en meget drilsk bane og det pres, som den mulige historieskrivning lægger på Koepkas muskuløse skuldre.

- Jeg prøver at skubbe det væk. Det er blot endnu en golfturnering. Jeg skal bare gå ud og gøre det, jeg plejer. Det bliver en hård prøvelse, det ved vi alle, siger Brooks Koepka.

På banen udviser han stoisk ro, han har resultaterne til stor selvtillid og omtaler sig selv som "en helt almindelig fyr, der tilfældigvis er god til golf".

Men han har også et fysisk udtryk, som fans og medier har tolket som intimiderende.

Alt i alt giver pakken Koepka et golfspil, der hører til blandt de allerbedste, og som byder op til en spændende duel med den måske største af dem alle, Tiger Woods.

I årets første major, Masters, blev Brooks Koepka henvist til andenpladsen af netop Woods, der tre gange i karrieren har vundet US Open.

I årets anden major, PGA Championship, vandt Brooks Koepka, og Tiger Woods klarede ikke cuttet.

Det var Koepkas anden sejr i PGA Championship i træk, så kikser forsøget på at skrive historie i US Open, har han chancen igen i PGA næste år.

I sine seneste ni major-deltagelser er Koepka i øvrigt fire gange sluttet som nummer et og derudover som nummer 2, 6, 11, 13 og 39.

Den seneste til at vinde US Open tre år i træk var skotskfødte Willie Andersson fra 1903 til 1905.

Årets US Open begynder torsdag.