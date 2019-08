Jonas Wind har tidligere haft succes med at lave en "Panenka" på et straffespark.

Når der er mest pres på, har målmænd en tendens til at gå til siden på et straffespark.

Sådan forklarer FC Københavns Jonas Wind overvejelserne bag hans kølige straffesparksudligning til 1-1 sent i tirsdagens udekamp mod Røde Stjerne i Champions League-kvalifikationen.

Med et chippet spark uden særlig meget fart udplacerede han målmanden med en såkaldt "Panenka".

- Det er et godt spørgsmål, hvordan man kan være så kold. Når der er mest pres og knald på, ved jeg, at keeperen nok skal springe til en af siderne, så jeg følte mig komfortabel med at lave sådan et spark. Jeg har lavet det før, men ikke på det her niveau.

- Det kræver lidt boller, og det havde jeg. Det var dejligt at se den gå ind, siger den 20-årige københavner til FC Københavns YouTube-kanal.

Panenka-sparket er opkaldt efter tjekken Antonín Panenka. Han udførte det verdensberømte straffespark i EM-finalen i 1976, da kampen mellem Tjekkoslovakiet og Tyskland gik i straffesparkskonkurrence.

Sparket gik i mål, og dermed havde Panenka gjort Tjekkoslovakiet til europamester.

Den kamp fandt også sted på Røde Stjernes hjemmebane. Jonas Wind joker med, at han havde læst godt op på sin fodboldhistorie.

- Var det ikke her, at selve "Panenkaen", hvad hedder sådan noget, blev indviet?

- Jeg havde hørt, at det var her, så jeg ville lave endnu en fremvisning af den.

- Nej, jeg vidste det overhovedet ikke. Jeg har ikke set originalen, siger Jonas Wind.

Var lidt mere rutinerede Viktor Fischer ikke blevet skiftet ud forinden, er det ikke sikkert, at Wind havde fået lov til at sparke.

- Jeg vidste godt, at jeg skulle sparke. Viktor var på bænken, og det stod lidt mellem ham og mig.

- Jeg tog ansvaret i mine hænder, og jeg lykkedes med at score. Det var lige meget, hvordan den blev sparket ind, og det var et rigtig vigtigt udebanemål at tage med hjem, siger Jonas Wind.

Han betegner 1-1 i Beograd som "et fint resultat". Der er returkamp i Telia Parken i København tirsdag i næste uge.

Den samlede vinder skal møde schweiziske Young Boys i to playoffkampe om en plads i Champions Leagues gruppespil.