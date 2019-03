København slår TTH og øjner DM-semifinale

To kampe, to sejre.

Sådan lyder facit for København Håndbold efter klubbens indledende kampe i slutspillet i kvindernes liga.

Efter at have slået Nykøbing Falster Håndbold (NFH) i den første kamp tidligere på ugen, blev det lørdag til en sejr på 31-25 over TTH Holstebro på hjemmebane.

Resultatet betyder, at københavnerne nu har fem point på førstepladsen i slutspilspulje 1 efter at have haft et enkelt point med i rygsækken fra grundspillet.

De forsvarende mestre kom flyvende fra start mod TTH og var foran 12-3 efter det første kvarter. Ved pausen var stillingen 17-9.

Udeholdet kom dog bedre med efter pausen. Efter kun seks minutter var københavnernes forspring halveret, og der stod 18-14.

Derefter skruede København igen bissen på og var længe foran med fem-seks mål. TTH formåede aldrig for alvor at nærme sig, og den københavnske sejr var aldrig i reel fare.

Anne Cecilie de la Cour fra det vindende hold blev med otte mål kampens topscorer.

Senere lørdag tager Odense Håndbold imod NFH på hjemmebane. Fynboerne kan med en sejr overhale København i toppen af puljen og efterlade NFH og TTH med lange udsigter til at komme i semifinalerne.

De to sidstnævnte er begge uden point.