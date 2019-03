København blæser fransk titelbejler omkuld i CL-afsked

København Håndbold tog søndag afsked med Champions League med manér.

På hjemmebane slog det danske mesterhold franske Metz med 36-33 i den sidste kamp i gruppespillet.

Allerede forud for opgøret i Brøndby Hallen havde københavnerne udspillet deres mulighed for at avancere til kvartfinalerne fra gruppe 1, mens det stod klart, at Metz ville slutte som etter.

København-træner Claus Mogensen havde før kampen proklameret, at Metz hører til blandt favoritterne til at vinde CL-titlen.

Franskmændene indledte da også bedst og kunne gå til pause med en føring på 17-15.

De københavnske værter blæste dog gæsterne omkuld i anden halvleg, hvor det hurtigt lykkedes hjemmeholdet at komme solidt foran.

Forspringet nåede op på seks mål, inden Metz fik reduceret tre gange i slutfasen.

Metz vandt trods nederlaget gruppe 1 med 15 point og tager Rostov-Don, Buducnost og Odense Håndbold med sig til kvartfinalerne.

København sluttede på femtepladsen med otte point - det samme som Odense, der dog har været bedre end københavnerne i de to indbyrdes kampe.

Franske Brest sluttede sidst i gruppen.