København Håndbold sælger keeper til CL-modstander

København Håndbold mister den norske keeper Emily Stang Sando, som er blevet solgt til Buducnost.

Det skriver københavnerklubben mandag aften på sin hjemmeside.

Dermed fortsætter Sando karrieren på det montenegrinske storhold, der i den kommende sæson også er at finde i Champions League-turneringen.

- Jeg er meget taknemmelig for, at klubben giver mig lov til at rejse. Det er flot, at København Håndbold sætter mig og mit ønske foran dem, det er stort. Jeg har haft et rigtigt godt år i København.

- Vi har sportsligt gjort det godt i Champions League, og det bliver svært at rejse fra de søde piger på holdet og klubben, hvor der er styr på tingene, siger Sando til klubbens hjemmeside.

Hun kom til København Håndbold fra Odense Håndbold i sommeren 2018.

- Emily er en fantastisk pige og en dygtig målvogter, som vi har været glade for at have i klubben det sidste år, og som vi gerne ville have beholdt, siger København-direktør Janni Møller Thomsen.

Sando imponerede blandt andet montenegrinerne i en indbyrdes kamp i Champions League i den forgangne sæson.

- Da denne henvendelse fra vores Champions League-modstandere fra Buducnost kom, ville vi ikke stå i vejen for et skifte, hvor hun også i den kommende sæson skal spille Champions League og kan få et håndboldeventyr i Østeuropa, og vi kunne finde en passende godtgørelse for at lade hende gå, forklarer direktøren.

København-træner Claus Mogensen mener ikke, at holdet kommer til at mangle en målvogter, da positionen allerede er godt dækket ind.

- Vi står stadig godt rustet på målvogterpositionen med rutinerede Johanna Bundsen og unge Amalie Milling, der har udviklet sig fantastisk det sidste år og nu kan tælle tre A-landsholdskampe, så jeg er ikke bekymret, siger Mogensen.

Emily Stand Sando nåede at spille 46 kampe for København Håndbold.