København Håndbold moser montenegrinere i Champions League

Buducnost kunne ikke stille noget op over for København Håndbold, der vandt 31-20 i Champions League.

København Håndbold tog lørdag sin første sejr i hovedrunden i kvindernes Champions League.

Det skete, da Buducnost fra Montenegro blev sendt hjem fra Brøndby Hallen med et nederlag på hele 20-31.

Med sejren har København Håndbold seks point efter otte kampe i gruppe 1. Det rækker til en fjerdeplads, som giver adgang til den europæiske turnerings kvartfinaler.

Det var ikke givet, at den danske hovedstadsklub skulle have det så nemt lørdag. Buducnost indtager således tredjepladsen i gruppen med ti point.

Københavnerne mangler at spille to gruppekampe. Den ene af dem er mod Odense Håndbold, som i øjeblikket ikke ligger til at gå videre. Fynboerne møder søndag franske Brest på udebane.

København Håndbold begyndte at trække fra cirka ti minutter inde i lørdagens kamp. Her gik holdet fra 4-4 til 9-5 på cirka fem minutter, og så var fundamentet for sejren lagt.

Ved pausen var det danske hold foran 16-9, og københavnerne var i kontrol. Montenegrinerne havde især svært ved at håndtere det danske holds effektive kontraspil.

Buducnost fik efter en god periode i anden halvleg bragt forskellen ned på fire mål, men så skruede København bissen på og scorede ni gange i træk, før montenegrinerne igen fik målnettet til at blafre.

Det tog for alvor spændingen ud af kampen, og så gjaldt det for København bare om at få kørt sejren i hus og undgå skader.

Det lykkedes, og det danske hold kunne sætte to sikre point ind på kontoen.

København Håndbolds svenske stregspiller Linn Blohm blev med syv mål kampens topscorer. Anne Cecilie de la Cour gjorde sig også bemærket med seks mål.