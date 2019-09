Efter at have vundet sæsonens første to kampe i kvindernes håndboldliga kom Aarhus United søndag ned på jorden i tredje spillerunde.

På hjemmebane blev det således til et klart nederlag på 22-30 til København Håndbold.

Det var Københavns anden sejr i sæsonen, og dermed er de to mandskaber nu begge noteret for fire point.

Allerede i første halvleg satte København sig tungt på kampen og annullerede spændingen. 16-7 stod det efter de første 30 minutter.

3-0 blev senere til 13-4, og den første føring på ti mål kom ved 15-5. Særligt Linn Blohm og Mia Rej førte han. De endte med at score henholdsvis ti og otte mål.

I anden halvleg førte København ved flere lejligheder med 12 mål, men Aarhus fik pyntet på stillingen i slutfasen og begrænsede dermed nederlaget til otte mål.

Tidligere søndag vandt Skanderborg på hjemmebane med 25-19 over Ajax fra København.

Udeholdet fulgte ellers godt med i første halvleg, som sluttede 12-12, men Skanderborg afgjorde kampen på en fremragende periode i starten af anden halvleg, hvor 13-14 blev vekslet til 20-14.

Det var sæsonens første sejr for Skanderborg, der ligesom Ajax har to point.