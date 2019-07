Sidste sæsons fjerdeplads i kvindernes håndboldliga har fået et wildcard til EHF Cuppens kvalifikation.

København Håndbold skal også i den kommende sæson spille europæiske kampe.

Tirsdag har hovedstadsklubben fået tildelt et wildcard til EHF Cuppen. Det skriver København Håndbold på sin hjemmeside.

De tidligere danske mestre træder i den europæiske turnerings anden kvalifikationsrunde som et useedet hold.

- Det giver lidt ekstra krydderi på hverdagen at have det at se frem til, siger cheftræner Claus Mogensen på klubbens hjemmeside.

Playmaker Mia Rej glæder sig også.

- Det er altid noget specielt at komme ud i Europa og prøve sig af som hold og spiller, samtidig med at det giver nogle unikke oplevelser sammen som hold, siger hun.

København Håndbold blev nummer fire i kvindernes liga i den forgangne sæson efter at have tabt kampen om tredjepladsen til Odense Håndbold. Holdet deltog også i Champions League, hvor det blev til exit i mellemgruppen.

Herning-Ikast Håndbold og Nykøbing Falster Håndbold (NFH) deltager også i kvalifikationen til EHF Cuppen i den kommende sæson. Førstnævnte træder ligesom København ind i anden kvalifikationsrunde, mens NFH først skal spille i tredje.