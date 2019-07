Kø-kaos før kampstart: Trofaste OB-fans gik glip af drømmestart

En stor gruppe OB-fans var ikke nået ind på stadion, da Troels Kløve flugtede fynboerne foran mod de forsvarende mestre fra FC København i forbindelse med den for dem længe ventede sæsonstart i søndags.

De stod i stedet i en kø for at få udleveret deres dyrt indkøbte sæsonkort.

Flere hundrede fans var mødt op i god tid forud for sæsonens første kamp for at få udleveret sæsonkortet, men kunne hurtigt konstatere, at det gik alt for langsomt med at få kortene udleveret.

22-årige Emil Løvbo og 24-årige Jacob Lohman stillede sig i kø lidt over en time før kampstart, men var alligevel ikke nået ind på stadion, da OB scorede det første mål i kampen, der endte med et nederlag på 2-3 til FC København.

- Vi kunne høre råbet fra stadion og se vagterne juble, men det var selvfølgelig ekstremt frustrerende at stå 100 meter væk og være nødt til at se målet på en lille mobilskærm, siger Emil Løvbo.

Ifølge de to kammerater var der åbnet tre billetluger, der var særligt dedikeret til de mange, der skulle have udleveret deres sæsonkort forud for kampen. Alligevel blev køen længere og længere i timen op til kampstart:

- Vi stillede os i kø omkring klokken 14.55. Der var allerede rimelig lang kø på det tidspunkt. Men den blev bare længere og længere. Sæsonkortene var lagt i kuverter med folks navne, men det tog mega lang tid at finde dem i bunken.