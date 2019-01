Knæskade hæmmer VM-fløj: Kan ikke spille ret meget

Skader og skavanker fortsætter med at drille det danske håndboldlandshold ved VM på hjemmebane.

Fløjspilleren Casper U. Mortensen sad på bænken i samtlige 60 minutter, da Danmark slog Egypten mandag aften, og det var der en grund til.

Mortensen har nemlig stadig problemer med det knæ, han har døjet med siden kampen mod Tunesien for ti dage siden. Det fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Caspers knæ er desværre ikke i den fremgang, som vi havde håbet på. Han er ikke i stand til at spille specielt meget, siger han.

Den hurtige Barcelona-fløj indledte ellers VM stærkt, men har kun fået sporadiske spilleminutter, siden han landede forkert mod tuneserne.

I stedet har truppens anden venstrefløj, Magnus Landin, fået noget nær fuld spilletid i både forsvar og angreb, og det kommer ikke til at ændre sig i onsdagens kamp mod Sverige.

- Lige nu er Casper mest med for at gardere for Magnus, men han er stadig hæmmet af sin knæskade. Så vi har ikke rigtig mulighed for at give Magnus flere pauser, fortæller Nikolaj Jacobsen.

Magnus Landin er den mest benyttede danske spiller ved VM med sammenlagt mere end fem timer på halgulvet.