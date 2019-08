Det er usikkert, om den japanske tennisstjerne Naomi Osaka stiller op til årets sidste grand slam-turnering, US Open, hvor hun er forsvarende mester.

Sent fredag aften dansk tid trak verdensetteren sig fra mødet med amerikaneren Sofia Kenin i tredje sæt af kvartfinalen i WTA-turneringen Western & Southern Open i Cincinnati.

Osaka følte pludselig ubehag i knæet, og hun tog en timeout, hvor knæet blev undersøgt og bundet ind. Efter kort tid tilbage på banen, måtte hun opgive at spille videre.

- Jeg har ingen idé om, hvad der foregår.

- Sidste år vandt jeg US Open. I år forsøger jeg at komme til at spille US Open, siger Osaka ifølge AP.

Japaneren skal nu have foretaget en skanning, der skal fastslå, om de pludselige knæproblemer forhindrer hende i at forsvare titlen i New York.

Osaka er ikke den eneste prominente spiller, hvis deltagelse ved US Open er tvivlsom. Serena Williams døjer med rygproblemer og måtte tidligere på ugen opgive at deltage i Western & Southern Open.

Netop Osaka og Williams mødtes i finalen sidste år. Den finale huskes primært for Williams' gentagne raseriudbrud mod kampens dommer.

US Open begynder 26. august.