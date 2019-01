Knæproblemer holder fløjspiller ude mod Saudi-Arabien

Det danske håndboldlandshold er ramt af nye skadesproblemer ved VM på hjemmebane.

Fløjspilleren Casper U. Mortensen har besvær med det ene knæ og kan ikke deltage i søndagens træning. Det ligger fast, at han ikke er med, når Danmark møder Saudi-Arabien mandag aften.

- Casper fik desværre et lille tryk i knæet i går (i lørdagens kamp mod Tunesien, red.), da han landede efter en af sine afslutninger.

- Han har lidt væske i knæet, og han er i hvert fald ude i forhold til i morgen. Så må vi se med Østrig-kampen, om vi vil have ham med der, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Knæproblemerne skulle dog ikke være alvorlige, og Nikolaj Jacobsen slår da også fast, at fløjspillerens skade ikke er anledning til den store bekymring.

- Han er hurtigt klar igen. Han har været til skanning, og den viste et positivt resultat, siger Nikolaj Jacobsen, der dog er ved at være træt af de mange skader, der har regnet ned over den danske trup i de seneste uger.

- Jeg synes godt nok, der er mange ting, og det har der været, stort set siden vi mødtes, siger han.

Casper U. Mortensen har fået en blændende start på VM, hvor han er noteret for 13 mål på 13 forsøg. I hans fravær må Magnus Landin regne med fuld spilletid på venstrefløjen mod Saudi-Arabien.

Også Nikolaj Øris er fraværende ved søndagstræningen. Landstræneren oplyser, at han er rejst hjem.

Det har fra start ligget fast, at Øris' VM kunne blive ramt af en pludselig afbrydelse, fordi hans kæreste er højgravid. Om højrebacken er klar til at spille mandag er usikkert.

- Det ved jeg simpelthen ikke, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark møder Saudi-Arabien mandag aften klokken 20.15.