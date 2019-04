Klubikonet Kim Hovgaard Hansen: 25 år på Glamsbjerg IF's bedste mandskab

Der er ikke mange seniorspillere, der gennem en hel karriere tørner ud for samme hold. I dag er realiteten, at der skiftes klub oftere og oftere, og antallet af klubmænd er hastigt dalende. Derfor er det helt vildt, hvad Glamsbjerg IF's klubikon, Kim Hovgaard Hansen, kan fejre i dette forår. Intet mindre end 25 år har han tørnet ud for Glamsbjergs bedste fodboldhold. Det er en fuldkommen utrolig indsats, der både viser vilje og loyalitet over for klubben, han altid har kaldt sin.

- Jeg er født i byen, så det var helt naturligt, jeg skulle spille seniorfodbold her. Jeg blev taget godt imod i mine første seniorkampe, og så var det jo bare helt naturligt at blive hængende, siger Kim Skovgaard Hansen.

Kim var blot 17 år, da han debuterede for Glamsbjerg IF i en kamp mod Skamby BK under ledelse af Poul Andersen. Siden har han ikke set sig tilbage, og han har formået at slide ikke færre end 13 trænere igennem sin lange og flotte karriere, hvor det er blevet til hele 650 kampe for Glamsbjergs førstehold. Et tal, der er så højt, at det næsten ikke er til at tro. Tallet 6 er blevet båret på den gule trøje igennem alle hans mange optrædener, og det sad igen på ham til weekendens kamp mod KRFK.