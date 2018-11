Klopp om Liverpool-nederlag: Det var aldrig vores kamp

Jürgen Klopp havde forventet et offensivt PSG-hold, men han fik ikke dirigeret Liverpool frem til et modsvar.

Liverpool var på hælene i Paris onsdag aften.

Paris Saint-Germain scorede to gange i første halvleg og vandt opgøret i Champions League 2-1.

Ifølge Liverpool-manager Jürgen Klopp formåede Liverpool aldrig at rejse sig efter hjemmeholdets gode indledning på kampen, som endte med en PSG-sejr.

- Kampens indledning var som forventet. Det var vildt og intenst, og de tog mange risici. De scorede to gange ved at vinde andenbolde.

- Vi forsøgte alt, men vi havde ikke nok åbne chancer.

- Når en kamp begynder sådan, så er det svært at finde selvtilliden, så det var aldrig vores kamp. En anden lille udfordring, vi skulle overkomme, var de 500.000 afbrydelser i anden halvleg, og dommerne mener stadig, at han gjorde alt rigtigt.

- Vi er et af de mest fair hold i Premier League, men i aften (onsdag, red.) fremstod vi som slagtere.

- Vi må acceptere resultatet, men det føles stadig dumt, og nu får vi brug for Anfield endnu en gang, siger Klopp ifølge engelske BT Sport.

Det bliver et drama, når Napoli kommer på besøg 11. december i sidste spillerunde i gruppe C.

Napoli topper gruppen med ni point, PSG har otte, Liverpool seks, mens Røde Stjerne har udspillet sin rolle i forhold til avancement.

Liverpool er tvunget til at vinde hjemme over Napoli for at kunne gå videre.

For at ende over Napoli skal Liverpool samtidig også være bedre end italienerne indbyrdes. Da holdene mødtes i Napoli, vandt hjemmeholdet 1-0.