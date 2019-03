Klopp jubler over perfekt aften: Et stort skridt for os

En fremragende anden halvleg. En moden præstation. En næsten perfekt aften.

Sådan sammenfatter Liverpool-manager Jürgen Klopp sit holds 3-1-sejr på udebane over Bayern München i returkampen i Champions Leagues ottendedelsfinale.

- Det er et stort skridt for os. At vinde ude over Bayern er der ikke mange i verden der kan præstere. Vi fortjente sejren, og det gør det kun endnu bedre, siger Klopp i et interview vist på tv-stationen 3+.

Liverpool overvandt undervejs tabet af anfører Jordan Henderson, der udgik med en skade efter blot 12 minutters spil.

- Det er altid en dårlig start på en kamp at miste så vigtig en spiller. Det er den eneste skygge over kampen. Ellers var det en perfekt aften.

- Vi kunne have spillet mere fodbold i første halvleg, men det gjorde vi så i anden. Jeg elskede, hvor modent vi optrådte, lyder det fra Klopp.

Sadio Mané scorede Liverpools første og sidste mål, og især den første træffer vækker begejstring hos chefen.

- Det første mål var verdensklasse. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde. Wow. Brillant. Jeg er meget stolt af drengene, siger den tilfredse manager.

Midterforsvareren Virgil van Dijk stod for Liverpools andet mål, som for alvor sendte englænderne på kurs mod kvartfinalen.

- Det er en stor aften. Vi vidste, at det ville blive svært, for Bayern er et stærkt hold med fantastiske spillere.

- Vi var uheldige med deres udligning, men vi gjorde arbejdet færdigt og er mellem de sidste otte hold. Det er meget vigtigt, siger Virgil van Dijk ifølge uefa.com.