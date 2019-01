Klopp havde gerne betalt for en føring på fire point over City

Liverpools føring på fire point i toppen af Premier League er stadig imponerende selv efter torsdagens nederlag på 1-2 til rivalerne fra Manchester City.

Man skal nemlig huske på, at "The Reds" ikke har den samme vindererfaring i ligaen.

Det påpeger Liverpool-manager Jürgen Klopp efter nederlaget.

- Hvis vi havde vundet titlen fem gange i løbet af de sidste ti år, ville tingene have været anderledes. Vi har ikke erfaringen. Men vi er stadig i en god position, så jeg har det godt, siger han.

Liverpool har været titelløse i den hjemlige liga siden 1989/90. City derimod har vundet det engelske mesterskab tre gange i løbet af de seneste syv sæsoner og er forsvarende mestre.

Topbraget i Manchester var af mange blevet set som en tidlig indikation på en mesterskabsvinder. En sejr til Liverpool ville have givet holdet en føring på ti point i toppen med 17 runder igen.

Men to mål fra Sergio Agüero og Leroy Sané satte en stopper for Liverpools ubesejrede Premier League-sæson og placerede City inden for rækkevidde af førstepladsen.

- Jeg har så meget tro på spillerne, at du slet ikke kan forestille dig det.

- Hvis nogen havde sagt, at vi efter begge kampe mod Manchester City ville have en føring på fire point i ligaen, så ville jeg have betalt gode penge for det. Jeg ville have troet, at det var umuligt, siger Klopp med henvisning til, at Liverpool nu har mødt City både ude og hjemme.

Torsdagens nederlag betyder, at Liverpool med 54 point på førstepladsen har fire point ned til City på andenpladsen, mens Tottenham er yderligere to point efter på tredjepladsen.

- Jeg vidste, at City kunne slå os. Det er der ikke noget nyt i. De slog os 5-0 sidste år.

- Denne gang havde det ikke noget med mental styrke på det ene eller det andet hold at gøre. Det var bare uheldigt, siger Jürgen Klopp om en kamp, hvor det i flere tilfælde var marginalerne, der blev afgørende.