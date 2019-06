Klopp efter CL-sejr: Det er en kæmpe lettelse

- Som regel sidder jeg her og skal forklare, hvordan vi kunne tabe sådan en kamp, sagde Klopp efter kampen.

En kæmpe lettelse.

Sådan beskriver Liverpools manager, Jürgen Klopp, sejren på 2-0 over Tottenham i lørdagens Champions League-finale.

- Som regel sidder jeg her og skal forklare, hvordan vi kunne tabe sådan en kamp. Men nu kan jeg bare nyde det, siger Klopp ved et pressemøde umiddelbart efter kampen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Der vil være et øjeblik, hvor det hele nok overvælder mig, men lige nu føler jeg lettelse, siger han.

Det er den anden Champions League-finale i træk for Liverpool, og anden gang skulle vise sig at være lykkens gang for klubben og Klopp.

Ved pressemødet trækker manageren på skuldrene af dem, der har tvivlet på Liverpools evne til at vinde de afgørende kampe.

- Det er den bedste aften i vores professionelle liv. Det tog lidt tid at nå hertil, men det er vigtigt for vores videre udvikling og forbedring. Nu kan vi komme videre, siger Jürgen Klopp.

- Normalt plejer jeg at være halvfuld 20 minutter efter sådan en kamp. Men indtil nu har jeg kun drukket vand, tilføjer han med et grin.

Liverpool kom foran i kampen efter bare to minutter på et straffespark af Mohamed Salah - det næsthurtigste mål i en Champions League-finale nogensinde.

I kampens 87. minut udvidede Divock Origi føringen til 2-0.