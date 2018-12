Klopp accepterer bødestraf for baneløb

Liverpool-manager Jürgen Klopp skal betale 8000 pund i straf for sine baneinvasion mod Everton.

En bøde på 8000 pund svarende til 67.000 kroner. Sådan lyder straffen til Liverpool-manager Jürgen Klopp for at løbe ind på banen i søndagens Premier League-kamp mod Everton, som Liverpool vandt 1-0 på Anfield.

Han har desuden fået en advarsel for usportslig optræden.

På et pressemøde tirsdag siger Klopp, at han accepterer straffen fra Det Engelske Fodboldforbund (FA).

- Det er det, reglerne er til for. Bryder man reglerne, må man betale for det, siger Klopp.

Allerede på pressemødet umiddelbart efter kampen undskyldte Klopp for sin umiddelbare jubel inde på grønsværen.

Tyskeren så dybt inde i dommerens tillægstid sin angriber Divock Origi score til 1-0 i det klassiske Merseyside-opgør, og det fik Klopp til at løbe ind midt på banen for at omfavne sin brasilianske målmand, Alisson.

Med sejren er Liverpool på andenpladsen i ligaen med to point op til ligaens førerhold, Manchester City.

Liverpool skal næste gang i aktion onsdag aften på udebane mod Burnley.