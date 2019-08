Kløve er tvivlsom

FODBOLD: Troels Kløve udgik umiddelbart sit fine pres, der førte til OB's og Sander Svendsens afgørende scoring mod Randers fredag aften.

Der er tale om en fiberskade i baglåret, og han er tvivlsom al den stund, at han kun kunne træne for sig selv under fysioterapeut Daniel Borgens ledelse mandag formiddag.

- Alene det faktum gør ham jo tvivlsom til weekenden, kommenterede OB-træner Jakob Michelsen.

Mandé Sayouba er ude en uge endnu og måtte også overlade buret på reserveholdet til Hans Christian Bernat mod AC Horsens mandag eftermiddag.

Jacob Barrett Laursen, der ikke fik et eneste minut mod Randers, trænede fuldt med, men blev også holdt ude af reservekampen. Han forlod for godt en uge siden kampen i Esbjerg med en lille forstrækning.