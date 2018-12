Klavs Bruun om EM-kampflytninger: Synd for russerne

Danmark kan drage fordel af, at Rusland ikke får tid til at forberede sig på kampen på mandag.

Det er ærgerligt for håndbold-EM og en potentiel ulempe for to gruppevindere, at turneringsarrangørerne har valgt at flytte to kampe fra lørdag til søndag.

Det mener den danske landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der ikke misunder Rusland og Serbien, som nu kommer til at afvikle de tre mellemrundekampe i løbet af blot fire dage.

De to lande vandt ellers hver deres indledende pulje og skulle have taget hul på mellemrunden lørdag. Men her er der varslet demonstrationer i Nantes, og arrangørerne har derfor valgt at skubbe kampene et døgn.

- Det er utrolig synd for serberne og russerne. Jeg ville ikke bryde mig om at være i sådan en situation. Det er meget, meget ærgerligt for turneringen og for de hold, som skal spille nogle ekstremt vigtige kampe, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Selv om Danmark ikke er direkte involveret i programændringen, er den ikke uden betydning for de danske håndboldkvinder.

De møder nemlig russerne mandag og skal dermed møde et hold, der har haft mindre end et døgn til at restituere og forberede sig efter søndagens kamp mod Serbien.

- Vi skal selvfølgelig spille vores chance, men om vi kan lukrere på det, ved jeg ikke.

- Rusland er en maskine, som har prøvet noget lignende før. Vi ved, at de nogle gange også træner på kampdage, så det er ikke sikkert, de vil være så mærket af det.

- Selvfølgelig er det ikke en fordel for dem, og det er ærgerligt for turneringen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

De to kampe, der er flyttet fra lørdag til søndag, er Sverige mod Frankrig og altså Ruslands møde med Serbien.

Foreløbig er der kun varslet demonstrationer i Nantes lørdag.