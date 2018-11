Klavs Bruun lukker øjnene for svenske EM-bekymringer

Usikkerheden om håndboldanfører Stine Jørgensen har været den store føljeton fra den danske lejr i ugerne op til EM.

Men heller ikke modstanderen i fredagens åbningskamp, Sverige, har haft en gnidningsfri optakt til turneringen.

Den danske ligas aktuelle topscorer, Johanna Westberg fra Nykøbing Falster Håndboldklub, har meldt fra af personlige årsager.

Stjerneplaymakeren Isabelle Gulldén har været skadet. Nathalie Hagman har ikke fået meget spilletid i efteråret, mens målvogter Johanna Bundsen har kæmpet med at komme sig over en hjernerystelse.

Men den danske landstræner Klavs Bruun Jørgensen regner ikke med, at svenskerne tager problemerne med ind på banen fredag aften.

- Det er sådan noget, man skal lade være at tænke på. Svenskerne er bundrutinerede og har prøvet dette masser af gange, så det vil være fuldstændig fjollet at forvente, at de ikke kommer med 100 procent.

- Det handler meget om os selv. Jeg kan glæde mig over, at vi har kunnet stille fuldt hold til træningerne. Det er altså en fornøjelse, når man sammenligner med sidste år, hvor det haltede en lille smule, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Torsdag fik svenskerne en opmuntring, da Isabelle Gulldén meddelte, at hun føler sig helt ovenpå igen, efter at have kæmpet med en fodskade i halvanden måned.

Playmakeren med en fortid i Viborg fik ellers ikke meget spilletid i svenskernes to sidste forberedelseskampe mod Montenegro i weekenden.

- Jeg spiller, som om jeg ikke er skadet. Det har føltes godt i tre dage nu, siger Gulldén til Aftonbladet.