Klavs Bruun dagen derpå: Vi burde have vundet større

Landstræneren er yderst tilfreds med den danske præstation mod Sverige efter at have genset kampen.

Håndboldlandstræner Klavs Bruun Jørgensen gabte gentagne gange, da hans hold lørdag eftermiddag trænede i EM-kamparenaen i Nantes.

Jørgensen var lettere mærket af en nat med meget lidt søvn.

Ud over, at holdet var sent hjemme efter fredagens aftenkamp mod Sverige, skulle han også gense de dramatiske begivenheder på video, inden han kunne gå i seng.

Og landstræneren var glad for det, han så. I hans øjne berettigede den danske præstation til en klarere sejr.

- Det er måske lidt farvet, men jeg synes, svenskerne fik flere mål på lidt løse chancer, som de ikke rigtigt skulle slide sig til.

- De mål og de chancer, vi skabte, var ofte gennemarbejdede og med godt opspil. På en anden dag tror jeg, vi havde slået svenskerne større, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Selv om der røg 29 bolde ind bag de danske målvogtere, slår han fast, at forsvarsspillet i lange perioder fungerede tilfredsstillende.

Det skal det også helst gøre i søndagens kamp mod Polen, hvor der formentlig venter danskerne endnu en vanskelig kamp.

Det er blot to måneder, siden holdet tabte til polakkerne ved et Golden League-stævne i Danmark.

- Vi skal dække benhårdt op mod nogle store og tunge polske spillere, og så skal vi have gang i farten i angrebet, fordi det er et tungt forsvar at arbejde med.

- Recepten bliver lidt den samme som mod svenskerne, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Kampen mellem Danmark og Polen begynder søndag klokken 15.