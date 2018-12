Klavs Bruun: Troede vi var tættere på de bedste

At det danske håndboldlandshold har tabt til både de franske verdensmestre og de russiske OL-guldvindere er ikke i sig selv en skam.

Men de klare nederlagscifre overrasker landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der mandag kunne se sit hold tabe hele 21-32 til Rusland ved EM.

- Jeg er ramt. Det må jeg sige. Vi vidste godt, at Frankrig og Rusland var en stor mundfuld, men vi havde en forhåbning om, at vi var tættere på, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han mener, at der er meget mere i holdet, end det har vist i de seneste kampe ved EM.

- Grundlæggende tror jeg også, at vi er tættere på de bedste, end vi har vist.

- Der er en god indstilling fra spillerne langt hen ad vejen. Mange af de ting, vi arbejder med, fungerer også. Vi ramte bare overhovedet ikke det niveau, som vi skal for at spille op mod sådan nogle hold, siger landstræneren.

Han gik til pause med en følelse af, at holdet egentlig havde spillet fornuftigt, selv om Rusland førte 14-9. Den gode fornemmelse forsvandt dog lynhurtigt, da kampens sidste halvdel blev fløjtet i gang.

- Så indledte vi anden halvleg med to angreb, hvor vi bare tyrede bolden direkte ud over sidelinjen. Det kan man ikke tillade sig. Så er det ikke synd for os. Så er det vores egen skyld. Der skal vi være bedre.

- Det handler også om erfaring med at stå i de situationer. Det skal ikke være nogen undskyldning, men det er stadig et ungt hold. I dag var vi ikke vores opgave voksen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Med nederlaget er Danmark uden chance for at avancere til semifinalen. Holdet møder Montenegro i sidste mellemrundekamp på onsdag.