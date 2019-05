Klavs Bruun: Schweiz er ikke nogen stor håndboldnation

Danmark har respekt for Schweiz før VM-skæbnekampe, men skal vise forskellen, understreger landstræneren.

Forskellen på dansk og schweizisk kvindehåndbold er markant.

Det mener landstræner Klavs Bruun Jørgensen, som vil have sine spillere til at vise klasseforskellen på banen, når nationerne tørner sammen i to kampe om en billet til håndbold-VM i Japan.

- På damesiden er Schweiz ikke nogen stor håndboldnation. Vi kender træneren, Martin Albertsen, ganske glimrende og ved, at han arbejder seriøst med det. Så vi skal have respekt for Schweiz.

- Men vi skal også være bevidste om, at det er os, der er kæmpe favoritter, og det skal vi tage med ind på banen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Selv om forskellen formentlig er stor, slipper spillerne ikke for at se videomateriale om den kommende modstander.

Den danske lejr har nemlig god tid til at forberede sig på Schweiz i løbet af den knap to uger lange landsholdssamling.

Men tiden skal mest af alt bruges på danskerne selv.

- Vi kan træne, snakke og se video. Især med os selv. Vi skal spidse nogle af de ting til, vi har arbejdet med.

- Jeg synes, at det indtryk, vi efterlod i Golden League, var rigtig fornuftigt. Det skal vi bygge videre på den her gang, og det glæder mig, siger den danske landstræner.

Spørgsmål: Det danske herrelandshold var stor favorit i en EM-kvalifikationskamp mod Montenegro, men tabte alligevel første opgør. Er det noget, der har gjort indtryk forud for kampene mod Schweiz?

- Det kan være et lille pejlemærke, men sammenligningen er svær, fordi Montenegro er et væsentlig bedre hold på herresiden, end Schweiz er på damesiden.

- Når man så kommer i gang med kampen, kan den få sit eget liv. Hvis man kommer ordentligt foran, kan man rotere rundt på spillerne. Men som udgangspunkt skal vi tage det super seriøst og gå ind for at spille for fulde gardiner. Især i første kamp.

Første kamp spilles i Danmark på lørdag, mens returopgøret finder sted 5. juni i Schweiz.