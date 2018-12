Klavs Bruun Jørgensen: Vi gør alt, hvad vi kan

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen forventer at se stærke præstationer i de to resterende mellemrundekampe mod Rusland og Montenegro. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Landstræneren føler sig ret sikker på, at spillerne på hans hold har den mentale styrke til at rejse sig efter de klare nederlag mod Serbien og Frankrig.

Lørdag er der varslet demonstrationer omkring XXL Arena i Nantes, hvor kampene i den ene af de to mellemrunder ved EM-slutrunden bliver spillet. Det betyder, at to kampe er blevet flyttet fra lørdag til søndag. Og Rusland, som Danmark møder mandag, skal dermed spille kamp to dage i træk. - Jeg ved ikke, om det er nogen fordel for os. Jeg har tidligere set russerne træne hårdt om formiddagen og så gå ud og spille helt forrygende den samme aften, så det er tvivlsomt, om det bider på dem, vurderer landstræner Klavs Bruun Jørgensen. - Vi har ikke brugt tid på at tale om de varslede demonstrationer, så det fylder ikke noget hos os. Fredag fik spillerne er fridag. Og sådan en havde landstræneren også bevilget sig selv.

OL-kval på spil Spillerne, der er indlogeret på et hotel i udkanten af Nantes, var et smut inde i centrum, hvor der blev hygget og også købt en julegave eller to. - Det har været rart lige at få tømt hovedet, men så er vi også klar igen. Det samme kan jeg mærke på spillerne. Alle er selvfølgelig trætte af, at vi ikke fik det til at fungere mod Frankrig. De var gode, men vi kommer igen. Det skal vi. Der resterer fortsat en dansk mulighed for en plads i en EM-semifinale i Paris næste fredag, og chancen skal forfølges. - Vi gør alt, hvad vi kan. Den mulighed jagter vi. Det kan jeg godt love dig. Det er vigtigt at vinde så mange kampe som muligt, da der er noget seedning omkring OL-kvalen på spil.

Flere minutter Anfører Stine Jørgensen var tilbage i truppen torsdag aften mod Frankrig, og Klavs Bruun Jørgensen forventer, at hun kommer til at spille flere minutter ved slutrunden. - Men det er en mental krævende øvelse, selvom Stine er en rutineret spiller. Vi skal glæde os over, at hun spillede så godt mod Sverige. Vi håber, at hun rammer endnu en kamp på det niveau, men det er for meget at forvente det. Jeg regner med, at vi holder hende inde i truppen, hvis jeg ikke får andre meldinger fra sundhedsstaben.