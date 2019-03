Mario Balotelli er både kendt for at skabe overskrifter og for at lave opsigtsvækkende jubelscener, og begge ting havde han planlagt at gøre i søndagens udekamp mod Paris Saint-Germain i Ligue 1.

Den tidligere Manchester City havde nemlig forberedt en jubelscene til opgøret, der ville have gjort ham populær hos rivalerne fra Manchester United.

Den franske Canal+-journalist Olivier Tallaron skriver mandag, at Balotelli var iført en t-shirt med et billede af Marcus Rashford inden under sin spillertrøje, som han var klar til at smide i tilfælde af, at han skulle være kommet på måltavlen på Parc des Princes.

Hyldesten til Rashford skulle naturligvis være en stikpille til PSG, der for nylig blev sendt ud af Champions League af Manchester United takket være en sen straffesparksscoring af netop Rashford.