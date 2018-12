Klasseforskel: Danmark trukket rundt i den franske manege

Der var engang.

På den måde indledes mange eventyr. Og engang var historien om det danske kvindelandshold et velskrevet eventyr.

Sådan er det ikke længere - og sådan har det faktisk ikke været i mange år.

Der er kategorien af rigtig stærke landshold - og så er der en gruppe derunder, hvor Danmark efterhånden har fundet sin faste plads.

Vi så det ganske tydeligt torsdag aften i vestfranske Nantes, hvor de franske EM-værter, der er forsvarende verdensmester, trak danskerne rundt i manegen.

Havde den franske træner Krumholtz bare valgt at blæse på med sine bedste spillere i samtlige 60 minutter, kunne det være blevet rigtig grimt. Så havde Danmark helt sikkert fået en ordentlig snitter.

Nu forbarmede han sig og lod sin også ganske velsmurte B-kæde spille kampens sidste kvarter, og så sluttede det 29-23 til Frankrig. Det lyder ikke vildt og voldsomt, men det var det altså.

Der var klasseforskel. Ikke en enkelt klasse. Snarere to eller tre.

De danske kvinder var ganske enkelt oppe mod et fransk landshold, som de ellers besejrede ved en Golden League-kamp i Viborg tilbage i september, der var bedre på alle parametre - og det var jo egentlig bare at læne sig tilbage og nyde den franske opvisning, hvis man da ikke lige sad og krydsede fingre for Danmark.

Men det sidste fik man ikke meget ud af.

Danmark åbnede godt nok yderst fornuftigt og scorede kampens første to mål, men derefter skruede Frankrig op for tempoet og op for kvaliteten - og så kunne de danske kvinder overhovedet ikke være med. De gjorde utvivlsomt, hvad de kunne, men niveauet er der bare ikke til for alvor at byde de rigtig gode op til dans, når der for alvor er noget på spil.

Anne Mette Hansen, der på klubplan i det daglige spiller sammen med nogle af verdens bedste i ungarske Györ, var bedste dansker i kampen. Der er noget snit over hendes spil, selvom ikke alt lykkes. Hun er lige nu det tætteste vi kommer på at have en klassespiller på højeste internationale niveau.