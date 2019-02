Klart nederlag: Svendborg Rabbits fik gule tæsk i pokalfinalen

Basketball: Trods fantastisk opbakning fra omkring 500 sydfynske basketfans blandt 2125 tilskuere i Forum Horsens måtte Svendborg Rabbits se sig slået eftertrykkeligt i pokalfinalen lørdag aften.

Horsens IC har vundet sæsonens tre første indbyrdes ligakampe klart, og de gule fra Østjylland viste igen i lørdagens pokalfinale, at de har krammet på Svendborg Rabbits. Horsens IC vandt finalen 105-70 og fik dermed den den titel, de gule har tørstet efter at have tabt holdets to seneste pokalfinaler i 2016 og 2017.

Rabbits blev skudt i sænk af en gul treer-regn. Horsens scorede 17 treere på 31 forsøg.

Svendborg Rabbits ramte ikke topniveauet i klubbens første finale i fem år, selv om Rabbits var nogenlunde med i kampens første fase.

Derrick Wilson var varm på sin gamle hjemmebane fra kampens start. Den amerikanske Rabbits-guard, der i sidste sæson spillede for Horsens IC, ramte sin anden treer i kampen til Rabbits-føring 9-6, og de godt 500 Rabbits-fans brølede højlydt deres jubel ud i Forum Horsens.

Men derfra gik Svendborg Rabbits i stå. Horsens scorede 14 point i træk, og Horsens-anfører Frederik Rungby kunne med sin tredje treer bringe Horsens foran 20-9.

Rabbits-træner Lukas Varga tog en timeout, men det lykkedes kun at hale lidt ind på Horsens, som vandt første periode 27-19.

Sebastian Åris, Peter Møller og Jacob Enevold var alle blevet spilleklar efter at have været ude et par uger med skader, men de tre landsholdsspillere var ikke helt på toppen i første halvleg, hvor også flere andre nøglespillere svigtede. Flere boldtab og brændte skud kostede dyrt for Rabbits, der måtte se et effektivt Horsens-hold trække fra i anden periode.

Horsens kom til langt flere afslutninger takket være en markant overvægt i rebound-spillet. Horsens hentede i første halvleg 24 rebounds mod kun 10 til Rabbits.

Den 207 cm høje og 105 kg tunge Cheikh Sane havde Rabbits-spillerne svært ved at dæmme op for, og når Horsens-skytterne samtidig ramte på over halvdelen af deres trepointskud, skulle det blive svært for Rabbits. Alene i første halvleg ramte Horsens 10 treere.