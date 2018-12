Klart nederlag: Straffeboksen kostede dyrt for Odense Bulldogs

Den onde ånd fra Esbjerg Energy vandt for sjette gang i træk over Odense Bulldogs, der fik for mange udvisninger.

Ishockey: Man vinder sjældent ishockeykampe ved at rage en masse udvisninger til sig. Og slet ikke mod et formstærkt, solidt spillende Esbjerg-hold, der tirsdag aften vandt 4-0 over Odense Bulldogs på fynsk is. Det er nu præcis et år siden, at Odense Bulldogs senest har slået Esbjerg Energy. Det skete 19. december 2017, hvor Bulldogs hjemme vandt 4-2 efter en lynscoring af Yannick Vedel efter 43 sekunders spil. Siden har Esbjerg vundet seks gange i træk over Bulldogs - to gange i sidste sæson og fire gange i denne sæson. Denne mørkegrå decembertirsdag tabte Bulldogs kampen ved at sidde for meget i straffeboksen. Hele syv udvisninger mod kun en til Esbjerg var situationen efter anden periode, hvor kampen reelt var afgjort med føring 3-0 til Esbjerg. Bulldogs løb ind i tre udvisninger i første periode, men det fynske bundhold forsvarede sig godt og lod sig kun overliste én gang, da Mark Delargo med godt seks minutter igen af perioden fik listet pucken forbi Teemu Seppänen.

Odense Bulldogs-Esbjerg Energy 0-4 (0-1, 0-2, 0-1) Ishockeyligaen

Mål: 0-1 Mark Delargo (13.25). Assist: Max French.



0-2 Marc Hagel (29.45). Assist: Anders Krogsgaard og Mark Delargo.



0-3 Max French (35.16). Assist: Anders Krogsgaard og Mark Delargo.



0-4 Brady Austin (46.28). Assist: Niklas Andersen og Christian Wejse.



Udvisninger: Odense Bulldogs: 7 x 2 min. Esbjerg Energy: 2 x 2 min.



Bedste spillere: Odense Bulldogs: Teemu Seppänen. Esbjerg Energy: Mark Delargo.



Dommere: Niclas B. Lundsgaard og Jacob Grumsen.



Tilskuere: 743.



Næste kamp: Fredag 21. december kl. 19.45: Rungsted Seier Capital-Odense Bulldogs.

"Skandaledommer" Henry Hardarson var tæt på at udligne tre minutter inde i anden periode, men inde foran mål fik han lige akkurat ikke staven på tværpasningen fra Sebastian Ehlers. Bulldogs fik to udvisninger på samme tid. Henry Hardarson fik to minutter for en cross-checking, og Sebastian Ehlers fik også to minutter i straffeboksen for dårlig opførsel. "Skandaledommer," råbte publikum ned mod dommer Jacob Grumsen, der ikke var en populær herre denne aften i Odense Isstadion. Undertalsspillet tre mod fem klarede Bulldogs i lidt over et minut, inden de kvikt kombinerende Esbjerg-spillere fik sendt pucken ind til 2-0, da Marc Hagel scorede efter en retur fra Seppänen. Kort efter fik Henry Hardarson to udvisninger for to forseelser, og endnu et langvarigt Esbjerg-powerplay resulterede i en scoring, da Max French klappede pucken ind til 3-0.

Stærk målmand Det kunne være gået meget værre for Bulldogs, hvis ikke det havde været for Teemu Seppänen. Den lille finne diskede op med flere store redninger. Bulldogs pressede på fra starten af tredje periode, men selv store tilbud blev sendt forbi den stærkt spillende Esbjerg-keeper Mathias Seldrups mål. Eller også blev der driblet og fintet så meget, at spillerne også fintede sig selv og glemte at få pucken med sig. I stedet blev det 4-0 ved en af de seneste vestjyske nyerhvervelser, Brady Austin. Den 193 cm høje og 104 kg tunge canadiske back brugte sin fysik og smækkede pucken ind med 13 minutter igen. Hjemmeholdet slap for udvisninger i tredje periode, mens Esbjerg fik en enkelt udvisning. Esbjerg Energy er stærkt på vej fremad, og mesterklubben fra 2016 og 2017 med den garvede Mark Pederson som træner ligner igen i denne sæson et godt medaljebud. Til gengæld er der noget at arbejde med for træner Pelle Svensson og det unge Bulldogs-hold, der ikke kommer væk fra sidstepladsen, hvis man bliver ved med at tilbringe så meget tid i straffeboksen.