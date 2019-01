Klarhed om kommercielle aftaler glæder badmintondanskere

En ny kollektiv landsholdsaftale er landet mellem Badminton Danmark og de danske elitespillere efter længere tids tovtrækkeri.

Et af stridspunkterne i konflikten har været de kommercielle rettigheder, som man også så det i konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og de danske landsholdsspillere i fodbold.

Spillernes talsmand, Hans-Kristian Vittinghus, er glad for, at der nu er en klar aftale på plads.

- Efter et langt forhandlingsforløb er vi meget tilfredse med, at vi nu endelig er nået i mål med en ny kollektiv landsholdsaftale, som hele tiden har været spillernes klare ønske, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi har med den nye aftale fået skabt nogle klare rammer på det kommercielle område, således at både Badminton Danmark og vi spillere har gode muligheder for at udnytte vores kommercielle rettigheder sammen og hver for sig.

- Samtidig har vi spillere fået sikkerhed for, at samarbejdet omkring træning og turneringsdeltagelse fortsætter som hidtil, siger Hans-Kristian Vittinghus.

Ifølge spillernes fagforening, Danske Elitesportsudøveres Forening, sikrer aftalen Badminton Danmark bedre muligheder "til at bruge spillernes kommercielle rettigheder inden for nogle klart definerede rammer".

Samtidig er der imidlertid enighed om, at spillerne opnår en mere fleksibel løsning i forhold til deres egne sponsorer.

Desuden vil spillerne fremover være dækket af arbejdsskadeforsikring, der tegnes af Badminton Danmark, lyder det.