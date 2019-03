Klar til Granollers: GOG-profil tilbage efter sin knæskade

Tre og en halv måned efter, han rev det bagerste korsbånd i sit venstre knæ over i en kamp i Silkeborg, er Niclas Kirkeløkke tilbage på holdkortet til GOG's EHF Cup-kamp i Spanien søndag aften.

Håndbold: Den 15. december blev en sort dag for GOG's landsholdsback, Niclas Kirkeløkke. I en kamp mod BSV i Silkeborg faldt Kirkeløkke ned på det venstre knæ, der efterfølgende nærmest føltes "som lammet". En lille uge senere faldt dommen: Det bagerste korsbånd var revet over. Den alvorlige skade betød blandt andet, at Niclas Kirkeløkke måtte sige farvel til VM-slutrunden på hjemmebane.

Søndag den 31. marts kan imidlertid blive en glædens dag for den hårdtskydende højreback. Efter en vellykket genoptræning er Niclas Kirkeløkke således på holdkortet, når GOG spiller sin sidste kamp i EHF Cuppens gruppespil hos spanske Granollers. Og cheftræner Nicolej Krickau slår fast, at det ligger til, at Kirkeløkke vil få spilletid i det nordspanske.

Det var en glad Niclas Kirkeløkke, Sport Fyn mødte i forbindelse med det sidste træningspas i Gudme, torsdag, inden turen går mod Spanien, natten til lørdag. Han sagde:

- Det er gået rigtig godt med genoptræningen. Det er gået meget hurtigere, end jeg havde regnet med.

- Hvor står du rent fysisk?

- Fysisk står jeg rigtig fint. Men jeg skal selvfølgelig arbejde med min timing - min kampform.

- Du føler dig ikke mentalt hæmmet af skaden?

- Det har jeg i hvert fald ikke gjort endnu under træningerne. Det var jeg lidt bange for, men der har altså ikke været noget, overhovedet.

Niclas Kirkeløkke håber og tror på, at han kan være en særdeles aktiv del af ligaens slutspil, hvor første kamp spilles i påskeugen. Han kan ikke sætte procenter på, hvor langt han er fra sin meget flotte kampform i efteråret - før skaden.

- Det kan jeg først rigtig vurdere, når jeg har været i kamp, lød svaret således Kirkeløkke.