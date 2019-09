Klar til Basketligaen: Svendborg Rabbits vil i semifinalen

- Det giver et andet perspektiv på livet at få et barn. Da var man yngre, lagde man mere pres på sig selv. Nu ved man, at basket ikke er liv eller død, og så præsterer man bedre, siger 30-årige Mikkel Plannthin.

Anfører Mikkel Plannthin blev far for godt fem måneder siden, da lille Luna kom til verden 2. april få timer efter, at Plannthin havde spillet en brandkamp og scoret 22 point i sejren ude over Randers i den fjerde kvartfinale. Plannthin hastede hjem fra Randers og var med, da Maria fødte Luna.

- Vi skal død og pine i DM-semifinalen i denne sæson. Det er for lang tid siden, vi har været det, sagde Troels Mortensen, da Svendborg Rabbits onsdag aften præsenterede holdet til den nye basketligasæson for omkring 100 sponsorer hos SEF (Sydfyns El-forsyning) i Svendborg.

16 år og 206 cm

Blandt de nye spillere er unge danske talenter som 20-årige Oscar Jørgensen, der er skiftet fra pokalvinder Horsens, hvor han trods sine unge alder allerede har været ligaspiller i fem år.

Det er også lykkedes for Rabbits at hente to ungdomslandsholdsspillere fra hovedstadsområdet, 19-årige Leonardo Carlino på 194 cm og og 16-årige Kyrosh Piroz, der allerede rager 206 cm op i højden og stadigvæk vokser.

- Jeg begyndte at først at spille basket, da jeg var 14 et halvt, og jeg forventer en stor personlig udvikling her i Svendborg, siger Kyrosh Piroz, der bruger størrelse 49 en halv i sko.

Zach Charles er den eneste amerikanske genganger fra sidste sæson. Tre nye amerikanere, Kaylon Tappin, Sidney Umude og Davonte Lawrence-Fitzgerald, skal være med til at løfte Rabbits mod medaljerne. Og de siger alle, at de er atletiske og elsker at vinde.

En 27-årig tyrkisk guard, Kunt Celebi, der tidligere har spillet professionel basket i Tyrkiet, er også blevet en del af Rabbits-truppen. Han har boet i Danmark to et halvt år og arbejder som konstruktionsingeniør i Odense. I sidste sæson spillede han med Svendborgs 1. divisionshold.