Klager kan udsætte opførelsen af VM-stadion i Bagsværd

Et helt nyt rostadion i Bagsværd bliver måske ikke klar til at tage i brug til VM i kano og kajak i 2021 som planlagt.

Tidsplanen kan ifølge TV2 Lorry skride på grund af klager over byggeplanerne.

Fredningsnævnet godkendte ellers opførelsen af det nye stadion for et år siden, men Miljø- og Fødevareklagenævnet har ifølge tv-stationen bestemt, at sagen skal behandles forfra.

Det sker med den begrundelse, at den første afgørelse led af væsentlige mangler.

Formand i Dansk Kano og Kajak Forbund Ole Tikjøb fortæller, at det internationale forbund, ICF, i sin tid blev lokket til at placere VM i Bagsværd med et nyt stadion.

I forvejen var byggeriet ramt af forsinkelser, og udsigten til en ny sagsbehandling kan få konsekvenser.

- Vi kan ikke holde et VM på en byggeplads derude.

- Hvis byggeriet bliver yderligere udskudt, er vi indstillet på at gennemføre et VM med det gamle rostadion, siger Ole Tikjøb til TV2 Lorry.

For fire år siden blev der afviklet en World Cup-afdeling på det nuværende rostadion, og derfor vurderer formanden ikke, at ICF kan finde på at droppe Bagsværd som VM-vært.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det var med et helt nyt stadion stillet i udsigt, da vi fik tildelt værtskabet for VM. Men det er vores klare opfattelse, at vi kan fortsætte som værter selv uden et nyt stadion, siger Tikjøb.

Blandt andre Dansk Ornitologisk Forening, Lystfiskeriforeningen og Danmarks Naturfredningsforening har klaget over byggeplanerne i Bagsværd.

Ifølge projektets oprindelige tidsplan skulle det nye rostadion stå klar i februar 2020.