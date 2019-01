Kjær og Sevilla taber skridt i spansk guldkamp

Sevilla tabte 0-2 på udebane til Athletic Bilbao, mens Atlético Madrid vandt hjemme over Levante.

Søndag tabte Simon Kjærs spanske klub, Sevilla, et stort skridt i den spanske mesterskabskamp.

På udebane tabte Sevilla med Kjær på banen i 87 minutter med 0-2 til bundholdet Athletic Bilbao, der nu er tre point over nedrykningsstregen.

Sevillas nederlag blev kun værre af, at Atlético Madrid tidligere søndag havde vundet 1-0 hjemme over Levante på et straffesparkmål af den franske verdensmester Antoine Griezmann.

Sevilla er dermed fortsat rækkens nummer tre og har syv point op til Barcelona på førstepladsen, og afstanden kan vokse yderligere tre point senere søndag. Samtidig har Sevilla nu fem point op til Atlético Madrid på andenpladsen.

Simon Kjær spillede en cupkamp i torsdags, men han havde ikke været i aktion i Primera Division siden 16. december og var dermed gået glip af to ligakampe. Det var en muskelskade, som kostede den danske landsholdsanfører en pause.

Søndag var han tilbage som det midtersted led i Sevillas tremandsforsvar.

I forbindelse med Inaki Williams' 1-0-mål midt i første halvleg kastede danskeren sig i et forsøg på at blokere den lynhurtige spaniers hårde afslutning, men forgæves.

Kjær og co. havde svært ved at skabe store chancer, men gav samtidig heller ikke meget væk. Derfor var kampen åben frem til det 84. minut, hvor et kontraangreb fra hjemmeholdet blev afgørende.

Inaki Williams demonstrerede atter sin fænomenale fart, da han løb fra hele Sevilla-forsvaret, afdriblede målmanden og trillede sejren hjem til stor glæde for de fanatiske fans af det baskiske hold.

Kort efter blev Simon Kjær skiftet ud.