Simon Kjær og Sevilla er færdig i Europa League efter et nederlag til Slavia Prag, hvor den danske landsholdsanfører fik en uheldig hovedrolle.

Sevilla tabte 3-4 efter forlænget spilletid, og det var et trekvart selvmål af Kjær i sidste minut, der sørgede for afgørelsen, som sender Slavia Prag i kvartfinalen.

Efter et gevaldigt klumpspil foran det spanske mål fik Slavias Ibrahim Traoré sendte en halvkikset afslutning afsted.

På målstregen stod Simon Kjær godt placeret, men danskeren var så meget ude af balance, at han, i stedet for at losse kuglen ud af farezonen, fik den trampet ind over egen målstreg.

Uefa krediterer Traoré for målet, men det var den danske forsvarer, der havde det sidste spark til kuglen, inden den passerede stregen.

Målet blev kulminationen på en dramatisk aften i Prag, hvor den ordinære spilletid sluttede 2-2 - nøjagtigt samme resultat som i de to holds første møde i Spanien for en uge siden.

Derfor måtte kampen i forlængelse, og her så Sevilla ud til at have klaret skærene, da Franco Vazquez scorede til 3-2. Men tjekkerne havde kræfter til en slutspurt.

Først udlignede den tidligere Esbjerg-forward Mick van Buren til 3-3, inden Slavia altså fik fremtvunget en afgørelse under stormende jubel.

Dermed er det exit for den spanske klub, der har vundet Europa League fem gange, mens Slavia Prag er blandt de otte klubber i bowlen ved fredagens lodtrækning til kvartfinalerne.