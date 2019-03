Kirkevold fuldender Hobro-comeback i sidste sekund

Pål Alexander Kirkevold udlignede til 3-3 i overtiden for Hobro, da holdet søndag tog hul på nedrykningsspillets pulje 2 ude mod Vendsyssel.

Vendsyssel førte ellers 3-1 med et kvarter igen efter scoringer af Benjamin Källman, Alhaji Kamara og Matti Steinmann.

Jacob Tjørnelund havde bragt Hobro foran 1-0, men himmerlændingene var langt væk, inden Kirkevold scorede to kasser ud af ingenting.

Begge mandskaber var på forhånd presset i det dramatiske nedrykningsspils pulje 2.

Derfor ville en sejr være livsvigtig for begge mandskaber, mens et uafgjort resultat ville sende begge mandskaber tættere på afgrunden.

Derfor kunne man på forhånd frygte, at det blev nervøs kamp, men det var bestemt ikke tilfældet.

Hovedårsagen til det livlige opgør blev en tidlig og tilfældig scoring.

Jacob Tjørnelunds indlæg blev taget af vinden efter ni minutter, og så førte gæsterne.

Vendelboerne var dog det bedste mandskab på dagen, og holdet kom også tilbage i kampen.

Først udlignede angriberen Benjamin Källman efter en halv times spil, inden angrebskollegaen Alhaji Kamara gjorde det til 2-1 syv minutter efter pausen.

Begge scoringer var noget overraskende hovedstødsscoringer, hvilket Hobro ellers er notorisk stærk til at dæmme op for.

Føringen fik dog på ingen måde vendelboerne til at slappe af, og de dominerede kampen i de første 75 minutter.

Matti Steinmann udbyggede derfor fortjent efter en time til 3-1, inden Pål Alexander Kirkevold reducerede for Hobro og skabte spænding efter 74 minutter.

Hobro pressede på til sidst, og i overtiden dukkede Kirkevold igen op og sørgede for et point.

Det uafgjorte resultat betyder, at det nu ser sort ud for begge mandskaber i nedrykningsspillet. Under stregen i pulje 2 har Vendsyssel og Hobro henholdsvis 23 og 22 point, mens AaB og Randers har henholdsvis 39 og 34 point inden deres møde søndag eftermiddag.