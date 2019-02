Kirkeløkke mere end klar til Bundesligaen - og dem kan GOG møde i Europa

- Niclas Kirkeløkke er en ung og sulten spiller. Vi har fulgt Kirkeløkke nøje gennem længere tid og er glad for, at han har valgt os. Med ham og Alexander får vi en slagkraftig duo i højre-rummet.

- Vi skal ikke glemme, at det er den første udenlandske klub for Niclas Kirkeløkke. Derfor vil vi give Kirkeløkke tid til at akklimatisere sig.

Niclas Kirkeløkke er fortsat GOG'er i resten af sæsonen. Dermed bliver højrebacken en vital brik i klubbens ambition om at klare sig godt i EHF Cuppens gruppespil. Torsdag kl. 11 i østrigske Wien trækkes der lod til de fire grupper for de 16 klubber fra 10 lande. GOG ligger i fjerde og sidste lodtrækningsbowle sammen med: RK Nexe, Kroatien, Balatonfüredi KSE, Ungarn, samt HC Dobrogea Sud Constanta, Rumænien. GOG kan dermed ikke komme i gruppe med de tre klubber. GOG kan heller ikke komme i gruppe med TTH Holstebro, da ingen gruppe må indeholde klubber fra samme land. GOG kan altså også kun komme i gruppe med en af de tre stærke, tyske klubber. Bowle 1: Fraikin BM Granollers, Spanien, Füchse Berlin, Tyskland, TSV Hannover-Burgdorf, Tyskland, FC Porto Sofarma, Portugal. Bowle 2: TTH Holstebro, Danmark, BM Logrona La Rioja, Spanien, Grundfos Tatabanya KC, Ungarn, KS Azoty-Pulaway SA, Polen. Bowle 3: Liberbank Cuenca, Spanien, Saint-Raphael Var Handball, Frankrig, THW Kiel, Tyskland, HC Eurofarm Rabotnik, Makedonien. Bowle 4: RK Nexe, Kroatien, GOG, Danmark, Balatonfüredi KSE, Ungarn, HC Dobrogea Sud Constanta, Rumænien. Første runde spilles i weekenden den 9./10. februar - sidste runde i weekenden den 30./31. marts.

Jeg føler mig klar

Selv siger Niclas Kirkeløkke til sit nye, tyske publikum:

- Enhver spiller bør en gang optræde i verdens bedste liga. Jeg føler mig klar til den store udfordring.

Til gog.dk tilføjer Kirkeløkke:

- Det er selvfølgelig rigtig vemodigt. Jeg har efterhånden spillet i GOG i rigtig mange år. Jeg elsker klubben og har nydt hver dag, jeg har trænet hernede. Men jeg føler også, at hvis jeg skal lægge det næste niveau på min udvikling, så bliver det nødt til at være et andet sted. Et sted, hvor der er lidt mere pres på hver dag til kampe og træningen, selvom der har været fine træning i GOG, og selvom ligaen i Danmark er rigtig god. Jeg skal også lidt ud af den tryghed, jeg har haft i GOG.

Fra GOG-direktør Kasper Jørgensen lyder det:

- Vi er kede af, at Niclas stopper men glad på hans vegne. Vi er glade for, at han tager til en klub, hvor han kan udvikle sig endnu mere og få en masse gode oplevelser - også med landsholdet. Og så håber vi da på et eller andet tidspunkt atter at se Niclas i GOG.