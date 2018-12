Kirkeløkke højest for halv kraft: Stort ansvar på unge skuldre

En koncentreret Jon Andersen under træning mellem Lukas Jørgensen (tv.) og Frederik Clausen (th.) kan få en nøglerolle i onsdag aftens pokaldrama i Silkeborg. Arkivfoto: Michael Bager

Den skadede landsholdsback, Niclas Kirkeløkke, prøves af under opvarmningen før onsdag aftens pokaldrama i Silkeborg. Men de foreløbige meldinger er langt fra positive. Det vil nødvendigvis betyde et stort ansvar på 21-årige Jon Andersen.

Håndbold: Der blev trænet igennem i Su'vi:t Arena i Gudme tirsdag sidst på eftermiddagen før onsdagens drama - pokalkvartfinalen mellem BSV og GOG i Silkeborg. Men ikke af Niclas Kirkeløkke, landsholdsspiller på højre back. Han sad og kiggede på de andres anstrengelser. Kirkeløkke slog sit venstre knæ ved et fald i lørdagens ligakamp mod BSV - også i Silkeborg - og selv om en scanning ikke har vist alvorlige skader, har backen fortsat store smerter. - Hvordan går det, Kirkeløkke? - Bedre. I hvert fald bedre end i lørdags. Men det gør ondt. - Spiller du pokalkampen? - Det finder vi ud af ved opvarmningen før kampen. Det er venstre knæ - altså ikke det ben, jeg hopper på. Det er da altid noget. Cheftræner Nicolej Krickau er mere kontant i mælet. Han siger: - Vi har ikke den store tro på, at Niclas kan bidrage med super-meget. Han vil gerne, men han skal også kunne. Og det er i hvert fald sikkert, at Niclas ikke kommer til at spille i normalt omfang. Det faktum betyder, at der vil blive lagt et stort ansvar på holdets anden højre back, 21-årige Jon Andersen. - Jon har det heldigvis med at tage ansvaret sikkert på sig, når han ved, det er bydende nødvendigt, som Nicolej Krickau tilføjer.

Ny afvikling Pokalslutspillet, Final 4, hos herrerne spilles som noget nyt i Jyske Bank Boxen i Herning og er flyttet fra første weekend i februar til marts - den 16. og 17. marts 2019.



GOG tabte sidste sæson finalen i Holstebro til TTH Holstebro efter ellers at have tørret gulv med Aalborg Håndbold i semifinalen.



Årets kvartfinaler spilles således:



TTH-Århus og Mors/Thy-Aalborg (tirsdag aften efter avisens deadline).



Skanderborg-Nordsjælland og BSV-GOG (onsdag aften).

Møller bobler af overskud I lørdagens sejr i ligaen over BSV på 24-19 var der et overraskende hurtigt gensyn med den langtidsskadede venstre back, Lasse Møller. Han fik enkelte indhop og scorede to mål. Det ligger i luften, at Lasse Møller meget vel kan få flere minutter på banen i pokalkampen. - Jeg er den, der er mest fit på hele holdet, siger Møller med et stort grin til Sport Fyn før tirsdagens træningspas - med tilføjelsen: - Jeg havde det fint efter onsdagens kamp. Jeg ville ikke spille, hvis ikke jeg mente, det var sikkert - og at jeg var klar. Lasse Møller, der var ligaens topscorer før sin skade, siger om onsdagens kamp: - Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver det hold, der er bedst til at justere på de små ting fra lørdagens kamp, der vinder.

Et andet BSV Alle er enige om, at det bliver et andet BSV, GOG kommer til at møde. Specielt fordi profilen Nikolaj Markussen, der var syg i lørdags, sandsynligvis er tilbage hos BSV. Med Markussen på holdet vil GOG blive ekstra presset i forsvaret, fordi de gule nødvendigvis må gå højt på skudprofilen, og det vil give mere rum til andre BSV-spillere - specielt Sebastian Skube, som usædvanligt fik en nærmest sekundær rolle i lørdagens kamp. Man må også forvente, at der kommer mere fra Nikolaj Øris, der netop er kommet tilbage fra en skade. I lørdags faldt BSV flere niveauer i anden halvleg, hvor der ikke var mere i Øris. - BSV vil med garanti komme med et helt andet tryk end i lørdags. Men det vil vi være klar til at matche. Når vore modstandere går et niveau op, så følger vi normalt automatisk med, konstaterer Nicolej Krickau. I GOG-lejren vil man ikke kalde pokalkvartfinalen for "efterårets kamp", selv om det er knald eller fald. Vinderen når pokalslutspillet Final 4 i Herning til marts - taberen er ude i pokalmørket. - Jeg vægter ikke kampene på den måde i forhold til hinanden. I vor position, hvor vi også rækker ud efter at vinde ligaens grundspil, så er alle kampe vigtige. Vi vil vinde alle kampe, fastslår direktør Kasper Jørgensen. GOG er på andenpladsen i grundspillet kun et enkelt point efter Aalborg Håndbold. Et vundet grundspil giver blandt andet adgang til Champions League.