Kineser vågner op og sender Wozniacki ud af Wimbledon

Tredje runde blev endestationen for den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki i grand slam-turneringen Wimbledon.

Fredag tabte hun 4-6, 2-6 til kinesiske Shuai Zhang, der var bagud 0-4 i første sæt, men vendte opgøret og tog sejren i sikker stil.

En tydeligt frustreret Wozniacki klagede undervejs i andet sæt over hawk-eye-systemet, da hun i flere tilfælde mente, at videosystemet tog fejl af, hvor boldene landede.

Wozniacki er aldrig nået længere end fjerde runde i Wimbledon og kommer det altså heller ikke i år.

Fredagens møde var det tredje mellem Caroline Wozniacki og Shuai Zhang. De to foregående var dog på hardcourtunderlaget i USA, og det var dermed deres første møde på græs.

Wozniacki havde på forhånd bebudet, at hun ville styre spillet mod kineseren, og det var også tilfældet i kampens åbning, hvor Wozniacki sad på det hele.

Hun satte kineseren under pres og sikrede sig et servegennembrud allerede i første parti.

Wozniacki holdt fejlene på et minimum og tvang omvendt Zhang til at slå uden for de hvide streger og i nettet flere gange.

Først ved dansk føring på 4-0 lykkedes det den 30-årige kineser at komme på tavlen, efter at Wozniacki havde haft tre chancer for at bryde til 5-0.

Det var begyndelsen til en stor nedtur for Wozniacki, der tabte seks partier på stribe og dermed sættet. Zhang stoppede med at lave fejl og dirigerede til gengæld sin danske modstander rundt på sin vej til sætsejren.

Andet sæt startede som første med et servegennembrud til Wozniacki, men danskeren fortsatte med at have problemer.

Det meste af tiden blev hun sendt rundt på banen og var et skridt bagefter. Flere gang mente Wozniacki desuden, at videosystemet hawk-eye kom med forkerte kendelser.

Hun fik opbakning af sin mand, David Lee, der en af gangene råbte fra tilskuerpladserne, at en bold var et godt stykke ude af banen, selv om hawk-eye dømte den inde.

Wozniacki forsøgte at vende vreden til bedre spil, men kineseren holdt fast i sit solide spil og sendte danskeren ud af turneringen.

I fjerde runde, der svarer til ottendedelsfinalen, står Zhang over for vinderen af opgøret mellem ukrainske Dayana Yastremska og schweiziske Viktorija Golubic.