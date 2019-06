Kim Andersen: Fuglsang er en af de største Tour-favoritter

Treks danske sportsdirektør forventer, at Jakob Fuglsang kan køre med om topplaceringerne i Tour de France.

En syvendeplads i Tour de France er Jakob Fuglsangs klart bedste resultat i en grand tour, men det kan der meget vel blive lavet op på denne sommer.

Den 34-årige Astana-dansker er blandt de allerstørste favoritter, når det prestigefyldte etapeløb begynder i starten af juli.

Det mener Treks danske sportsdirektør, Kim Andersen, der selv havde Fuglsang under vingerne hos Saxo Bank og Leopard Trek.

- Lige nu er han blandt de bedste i mine øjne. Helt klart.

- Men vi ved selvfølgelig også, at der ikke skal meget til for at afgøre, om det bliver en femteplads, syvendeplads eller podieplads, siger Kim Andersen.

Søndag sluttede Fuglsang for anden gang i karrieren øverst på podiet som samlet vinder af Critérium du Dauphiné.

Et etapeløb, der af mange cykelstjerner benyttes som den sidste store prøve inden Tour de France.

Andersen fik lejlighed til at se Fuglsang på nærmeste hold som sportsdirektør i Trek-bilen.

- Man kan se, at han er utrolig solid og har meget mere selvtillid. Det lyser langt væk af, at han tror på det. Han virker rimelig afslappet, og det er også tit en god ting, at man kan gå afslappet ind til det, fordi man tror på sig selv, siger Kim Andersen.

2019 har været et fænomenalt år for Fuglsang, som foruden Dauphiné-sejren har vundet Liege-Bastogne-Liege, Ruta del Sol og en etape i Tirreno-Adriatico.

Men med mere end to uger til Tour-start og knap halvanden måned til de sidste etaper er spørgsmålet dog, om Fuglsang har toppet for tidligt.

Fuglsang har før haft problemer i de tre uger lange etapeløb.

- Det kan han sagtens have. De sidste etaper i Tour de France ligger om seks uger, men han har bare virket utrolig stærk hele året. Det er ikke sådan, at han pludselig poppede op til Dauphiné. Han har været god hele året.

- Det, vi har set i år, har været meget bedre end nogensinde før. Ud fra det kan man forvente, at han er meget mere stabil. Jeg tror, han kan være med langt fremme, siger Kim Andersen.

Fuglsang var også kaptajn for Astana i sidste års Tour de France. Men i år kan han glæde sig over, at holdet omkring ham har vist gode takter.

- Det er nok det bedste hold sammen med Ineos, siger Kim Andersen.

- Når man har en god aura på holdet, bringer det mere succes. Omvendt kan det være svært at få vendt bøtten, når man er nede.

Tour de France begynder 6. juli i Bruxelles og slutter 28. juli i Paris.