Kevin ankommet: Han har intet at bevise

Kevin Magnussen har ingen grund til at være nervøs, når han onsdag sidder i sin nye Renault for første gang under Formel 1-testen i Barcelona.

Renaults løbsdirektør, Frédéric Vasseur, understreger, at Magnussen allerede har overbevist holdledelsen om sine kvaliteter, og testen på den catalonske motorbane skal ikke bruges til at demonstrere køretalent for cheferne.

- Han skal ikke bevise noget som helst. Jeg er fuldstændig overbevist om hans potentiale, så han har ikke noget at bekymre sig om, siger Frédéric Vasseur.

Efter Magnussens ansættelse på Renault florerede der i et belgisk medie en historie om, at Vasseur i virkeligheden skulle have foretrukket det belgiske talent Stoffel Vandoorne frem for danskeren, men blev bremset af Vandoornes kontrakt med McLaren.

Men i Renault-lejren understreger man, at mediet har misforstået Vasseurs udtalelser, der alene gik på, at spørgsmålet var irrelevant, fordi Vandoorne var på kontrakt et andet sted, mens Renault selvsagt skulle bruge en ledig kører.

Vasseur forsømmer da heller ikke en lejlighed til at rose Magnussen i høje toner, inden danskeren for første gang skal bag rattet.

- Der er ingen grund til, at han kører og spekulerer på, at jeg skal have en god opfattelse af ham. Det ville være det dummeste, for det har jeg allerede. Hans rolle bliver at hjælpe med at forbedre bilen skridt for skridt. Han har intet at bevise, siger Vasseur.

Den anden Renault-kører, Jolyon Palmer, kører tirsdag sin anden testsession, inden han overlader banen til Magnussen onsdag og torsdag.

