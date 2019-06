Kevin Magnussen er igen utilfreds med svigtende bil

Formel 1-grandprixet i Frankrig tegner til at blive en lettere træls omgang for Kevin Magnussen, efter at han i kvalifikationen lørdag atter måtte konstatere, at Haas-raceren bøvler med at få sat skub i dækkene.

Danskeren satte blot 15.-bedste tid, og hans teamkollega Romain Grosjean sluttede to placeringer dårligere.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfredse. Vi burde ligge højere oppe med den bil, vi har.

- Vi ved, vi har god downforce på bilen, og vi ved, at problemerne skyldes, at vi ikke kan få gang i dækkene, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han er derfor ude i at søge efter håb i de ellers ikke særligt imponerende træninger, hvor han fredag og tidligere lørdag satte henholdsvis 15.-, 10.- og 15.-bedste tid.

I træningerne fredag gik det dog godkendt over flere hurtige omgange i træk.

- Denne gang (i kvalifikationen) havde vi problemer på enkeltomgange. I går var vi lidt bedre i "long runs", og vi kan håbe på, det er det samme søndag, og vi kan køre et godt løb på trods af en skidt kvalifikation, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Søndagens grandprix på Paul Ricard-banen starter klokken 15.10.