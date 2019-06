Kevin Magnussen beklager efter afkørsel: Min fejl

Den danske Formel 1-kører mener, at han burde have undgået afkørslen i kvalifikationen i Canada.

Kevin Magnussen er særligt ked af det på sit holds vegne, efter at han lørdag aften smadrede sin Formel 1-racer i kvalifikationen til Canadas Grand Prix.

Han slap uskadt fra episoden og sendte hurtigt tankerne til de mekanikere, som nu skal på massivt reparationsarbejde i Haas-garagen.

- Teamet har en lang aften i aften foran sig, og der er nok også en stor sandsynlighed for, at vi skal starte fra pit lane søndag. Det er jeg rigtig ærgerlig over og ked af på teamets vegne.

- Det er en svær chikane, men det er ikke nogen undskyldning. Det er rigtig surt for dem. Jeg skulle ikke have lavet den fejl, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han kom lidt for langt ud i svinget ind på opløbsstrækningen, da han satsede mod slutningen af anden kvalifikationsrunde, Q2, for at forbedre sin tid nok til at nå i Q3.

- Jeg kom for tidligt på gassen, havde en lille udskridning, ramte væggen, knækkede baghjulsophænget og snurrede derfor rundt og ramte væggen på den anden side, siger Magnussen til TV3+.

Satsningen kostede ham en smadret racer, og ulykken aflyste resten af Q2, så blandt andre både Haas-teamkollega Romain Grosjean og Max Verstappen fra Red Bull mistede muligheden for at køre sig videre til Q3.

Først når omfanget af reparationerne kendes, ved man, hvor mange startplaceringers straf de koster danskeren.

Havde han klaret sig uskadt videre til Q3, ville han for første gang i Formel 1-karrieren være startet i top-10 på banen i Montréal.

Hurtigst i kvalifikationen var Sebastian Vettel i Ferrari, og han starter derfor forrest i søndagens løb.