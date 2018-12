Kasper Hjulmand lovpriser 18-årig FCN-målræv

FCN-træner Kasper Hjulmand er imponeret over 18-årige Andreas Skov Olsen. Søndag scorede Skov Olsen to mål.

Den 18-årige FC Nordsjælland-spiller Andreas Skov Olsen spillede en hovedrolle, da han søndag lavede begge mål i sejren på 2-1 over Sønderjyske.

Kantspilleren har nu scoret imponerende fem mål i de seneste fem Superliga-kampe, og han må derfor siges at være i en forrygende form.

FCN-træner Kasper Hjulmand lovpriser naturligt Skov Olsens præstationer, og han mener, at de gode kampe skyldes et større fokus på fodbold.

- Jeg er så imponeret over ham. Han har virkelig omlagt sit fokus, og han er nu fuldt ud dedikeret til sin fodbold og er blevet enormt viljestærk.

- Andy (Andreas Skov Olsen, red.) har altid haft et stort talent for fodbold, men han arbejdede ikke nok for det førhen, men det har ændret sig markant.

- Nu arbejder Andy hårdt, og så er det klart, at det store talent blandet med dedikation og indsats ville bære frugt på et tidspunkt, siger Hjulmand.

Den imponerede FCN-træner har samtidig store forhåbninger for Skov Olsens fremtid, men maner samtidig til besindighed.

- Andy skal modnes i FCN. Han skal ikke begå samme fejl som andre unge spillere, som skifter, fordi de har haft to gode måneder.

- Han har en god mulighed for at få en flot karriere, men han skal først lægge nogle lag på sin personlighed og udvikle sig i FCN, siger Kasper Hjulmand.

Hovedpersonen er også selv godt tilfreds med søndagens kamp og sin egen præstation mod Sønderjyske.

- Det er selvfølgelig dejligt at kunne hjælpe holdet.

- I mange af de andre kampe, hvor jeg har scoret, har vi ikke vundet, så det var fedt at afgøre kampen mod Sønderjyske, siger Skov Olsen.

Med søndagens to mål har Andreas Skov Olsen i alt scoret 11 gange i denne Superliga-sæson, hvilket han kan udbygge i næste runde, når FCN møder AGF.