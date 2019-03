Karrierestop: To Bulldogs-forsvarer siger tak for nu

ISHOCKEY: Odense Bulldogs har sagt farvel til sæsonen, og nu siger holdet også farvel til af deres forsvarsspillere.

Det største navn, der siger farvel er holdets kaptajn, 24-årige Martin Larsen.

I stort hele sin ishockeykarriere har Martin Larsen beskyttet mål og målvogter som back for Odense Bulldogs, men nu bytter Larsen det ud med at beskytte en dronning i stedet for. Martin Larsen har valgt at søge karriere inden for forsvaret og er blevet optaget i Den Kongelige Livgarde, hvor han begynder til august i stedet for at snøre skøjter på ved Odense Isstadion.

Martin Larsen slutter sin karriere af som holdkaptajn, da han bare C'et for holdet i den forgangne sæson. Det var ikke et let valg for Larsen, der dog følte, det var på tide med noget nyt, hvis han skulle nå det, mens der var tid til det.

- Efter otte år i Bulldogs, har jeg valgt at afprøve nye muligheder. Jeg sætter stor pris på de oplevelser, jeg har fået, og på den baggrund vil jeg med sikkerhed aldrig miste min lidenskab for klubben. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke stopper med ishockey og forlader Bulldogs i vrede eller på grund af mistrivsel. Jeg stopper udelukkende fordi, der er andre ting, jeg gerne vil prøve af, inden det bliver for sent, siger Martin Larsen, der afslutter: "Jeg er også på klubbens vegne fortrøstningsfuld for Bulldogs fremtid, når jeg ser på det arbejde, som trænerteamet og mine holdkammerater gør."

Martin Larsen havde ellers endnu et år tilbage på sin kontrakt med Odense Bulldogs, men det år er klubben gået med til at rive i stykker

- Martin har efter at have afprøvet andre uddannelsesretninger besluttet sig for at søge karrierevejen ved Forsvaret. Det respekterer vi, og derfor er vi blevet enige med Martin om at opløse kontrakten. Der er ingen tvivl om, at Martin vil blive savnet. Han er populær hos publikum og har altid stillet op for holdet, og vi ønsker Martin alt mulig held og lykke i Forsvaret, siger direktør Allan Hoffmann.