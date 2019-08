Karantæner rammer B1909 i mindre omfang

- Det er jo personsager, så må og vil jeg ikke. Men jeg kan da sige, som enhver kan regne ud, at klubben jo allerede i oktober fik sin straf. Klubben blev idømt en bøde på 50.000 kroner og en pointstraf på to gange ni point, og den straf accepterede vi jo, og vi er i gang med at afsone den, siger Skovgaards.

Ude mod Flemløse/Haarby

Enhver med kendskab til det fynske fodbold-landskab kan regne ud, at en vis del af de karantæneramte spillere nu er fortid i B1909, og de skal så afsone deres karantæne i andre klubber. Man kan formentlig tale om cirka en håndfuld.

Spillerne er i DBU's karantænedom kun opgivet med et "spiller A", "spiller B" - und so weiter - i forbindelse med, at DBU melder det involverede pengebeløb per spiller i sagen. Det kan derfor ikke eksakt afgøres, om der vil være spillere i naboklubber - som Marienlyst - der er ramt af karantæne i de to første runder. Men vil være tilfældet her og dér, fordi flere af de ni spillere, der har fået to spilledages karantæne, ikke længere er i B1909.

Naboklubberne vil i givet fald dermed kun indirekte være straffet af DBU's karantænedom.

For B1909's vedkommende indledes sæsonen med en listig udekamp i Flemløse/Haarby lørdag den 15. august klokken 15.00.

Den røde klan har i anden runde hjemmekamp mod Krarup/Espe onsdag den 21. august klokken 18.45, og her vil enkelte potentielle spillere også være ramt af karantæne.

Søndag den 25. august klokken 11.00 gæsterne nierne så Allesø, der i sidste sæson længe spillede med om oprykning, og her vil alle karantæner være udløbet.

Tilbage står, at den enkelte af de 27 spillere i skattesagen fra 2012-2017 forlængst af Skat har fået et girokort - som det gælder for enhver borger, der korrigeres i skattebetaling.

For B1909 har skattesagen og den efterfølgende DBU-dom naturligvis haft sportslige konsekvenser.

B1909 har i sommer ansat klubbens tidligere topscorer John Andersen på en treårig kontrakt, og der er samlet en relativt ny trup, som må formodes at spille en stærk rolle i Fynsserien, hvor den anden nedrykker B1913 med en forstærket trup dog bør være favorit - ikke mindst på grund af niernes point-straf.