Karabatic afløser skadet anfører i Frankrigs VM-trup

Håndbold-VM får nu tilgang af en vaskeægte verdensstjerne - og bliver en anden fattigere.

Frankrigs Håndboldforbund (FFH) meddeler således på sin hjemmeside, at Nikola Karabatic er blevet skrevet ind i den franske VM-trup.

Til gengæld er det en alvorlig streg i regningen for landstræner Didier Dinart, at Karabatic kommer ind på bekostning af den stærke stregspiller og landsholdsanfører Cedric Sorhaindo.

Sorhaindo kom til skade med den ene læg i Frankrigs møde med Tyskland tirsdag aften. Undersøgelser har vist, at han må holde mindst tre ugers pause, og dermed er turneringen slut for den 34-årige Barcelona-spiller.

Karabatic, som tre gange er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller, har set den første del af VM fra sidelinjen, mens han har kæmpet sig tilbage efter en operation i den ene tå.

- Han er klar til at spille, og alle kender Nikolas kvalitet og evne til at hjælpe holdet, siger Didier Dinart.

Frankrig spillede tirsdag uafgjort 25-25 med Tyskland i en dramatisk kamp i Berlin, hvor franskmændene udlignede i sidste sekund.

Målet betød, at Frankrig fastholdt førstepladsen i gruppe A med syv point for fire kampe. Tyskland har et point færre.

Karabatic kan komme i aktion første gang torsdag, hvor franskmændene møder Rusland i sidste gruppekamp.