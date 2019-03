Ishockeyherrerne fra Frederikshavn White Hawks satte tingene på plads i en forrygende første periode, da nordjyderne fredag blev klar som sidste DM-semifinalist.

I det syvende kvartfinaleopgør mod Esbjerg Energy vandt Frederikshavn 4-1 efter en 3-0-føring i første periode.

Dermed er Frederikshavn videre i spillet om DM-titlen sammen med Rungsted Seier Capital, Aalborg Pirates og Sønderjyske. De hold er tidligere blevet klar til semifinalerne.

Umiddelbart efter sejren til Frederikshavn blev semifinalerne klar, da Rungsted som vinder af grundspillet skulle vælge modstander til den ene semifinale og valgte Frederikshavn.

Dermed mødes Sønderjyske og Aalborg i den anden semifinale.

Der spilles bedst af syv kampe i semifinalerne.

Hjemmeholdet stormede afsted og var aggressivt i første periode. Christopher Frederiksen kom til to store chancer, inden han bragte Frederikshavn foran 1-0 efter ti minutter.

Frederiksen fik afsluttet, men skuddet blev afværget. Han forsøgte sig igen på riposten, inden det lykkedes at få pucken i nettet i tredje forsøg.

Frederikshavn fortsatte fremad, og Kristian Jensen øgede til 2-0 efter et kvarter i den intense periode.

Med halvandet minut tilbage sørgede Cameron Spiro så for 3-0-føring til hjemmeholdet inden anden periode.

Her skulle Esbjerg ud over isen i forsøget på at vende kampbilledet. Både Anders Krogsgaard og Felix Scheel fik afsluttet på mål i løbet af de første ti minutter.

Gæsterne var da også bedst i anden periode. De fik lagt et massivt pres, men holdet formåede ikke at score og var stadig bagud med tre mål.

Tredje periode var næsten ti minutter gammel, da belønningen endelig kom til Esbjerg. Holdet fik igen lagt et tungt pres, som endte med, at Mark Delargo fik reduceret til 1-3.

Med 50 sekunder igen af opgøret sørgede Evan Jasper så for scoringen til 4-1. Det slutresultatet betød et farvel til Esbjerg efter kvartfinalerne trods stor ære af serien og det sidste kvartfinaleopgør.