Kanonkamp på Ærø: Marstal/Rise trak superligahold i pokalen

Nu kan søfartsbyen på Ærø forvente en pæn invasion af AGF-tilhængere, der altid følger de hvi'e fra Aarhus i tykt og tyndt land og rige rundt. Og mon ikke de aarhusianske fans også klarer den logistiske udfordring med at finde færgen fra Svendborg til Ærøskøbing og videre til Marstal i den østlige ende af Ærø - med mindre de vælger at prøve den nye elfærge Ellen, der sejler fra Fynshav på Als til Søby i den vestlige ende af Ærø. Ellen er netop i dag 15. august sat i drift.

Marstal/Rise kom videre til 2. runde ved at slå Kolding Boldklub fra Danmarksserien i 1. runde med 5-3 efter forlænget spilletid. Nu skal den rutinerede ærøske trænerduo Ole Juel og Per Juel forsøge at lægge den rette taktik mod AGF, der er kommet skidt fra start i Superligaen og endnu ikke har vundet efter fem runder.

Troels Bech rystet på Ærø

Marstal/Rise er kendt for altid at have stor opbakning til holdets kampe, og kampen mod AGF vil givetvis også trække endnu flere ærøboer - både de fastboende samt de mange eksil-ærøboer, hvis hjerte stadig banker for øen. Mon ikke flere af dem vil benytte lejligheden til at aflægge et visit på hjemøen. Fodboldfans og andet godtfolk fra Fyn kan også tænkes at valfarte til Reberbanen i skipperbyen.

Trods status som seriehold er Marstal/Rise ofte nået langt i pokalturneringen, og tidligere har de evigt fightende ærøboer drillet superligahold.

For 10 år siden fik den daværende Silkeborg-træner Troels Bech en alvorlig forskrækkelse, da Marstal/Rise i anden halvleg på et langskudsmål af Hans Henrik Meldgaard bragte Marstal/Rise foran 1-0 i tredjerunde-kampen mod Silkeborg, der dengang spillede i Superligaen. Midtjyderne fik dog rystet chokket af sig og afværgede pokalsensationen ved at vinde 3-1.

Marstal/Rise har også tidligere slået 2. divisionsholdene Slagelse (i 2007) og FC Sydvest (i 2014) ud af pokalturneringen.